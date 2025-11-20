Страховщики рассказали, на каком курорте россияне чаще всего попадают в ДТП

Чаще всего россияне обращаются за помощью после дорожно-транспортных происшествий в Таиланде. Об этом рассказал советник гендиректора компании «Боровицкое страховое общество», руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев.

«Типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, — лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы», — заявил страховщик.

Вопреки частым сообщениям в новостях о ДТП в этих странах процентная аварийность почти в три раза ниже, добавил он.

В это же время в Таиланде россияне часто разбиваются на байках, скутерах и тук-туках или травятся местной кухней и водой. Также в топах по рискам — Италия и ОАЭ из-за очень дорогой медицины.

Ранее 360.ru составил список главных рисков для россиян, отдыхающих в королевстве.