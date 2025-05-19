Сегодня 19:57 Как отдохнуть в Таиланде и не умереть. Топ главных рисков для российских туристов 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com Путешествия

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Таиланд занял первое место в топе популярных у россиян направлений для отдыха в первом квартале этого года. Вместе с тем в этой стране происходит и немало ЧП с нашими соотечественниками. В 2024 году порядка 100 из них погибли. В чем причина такой статистики и каковы главные риски, о которых нужно помнить, отправляясь на отдых в королевство, разбирался 360.ru.

Статистика гибели россиян в Таиланде В первой половине 2024 года Таиланд записали в лидеры по количеству страховых случаев с российскими туристами. Такие данные приводила директор филиала РСО «Евроинс туристическое страхование» Юлия Алчеева.

«Исходя из частоты страховых случаев в лидерах традиционно Таиланд. Причины — влажный тропический климат, перепад температур и бактерии и вирусы, с которыми сталкиваются туристы», — перечислила специалист.

Фото: Nathalie Jamois / www.globallookpress.com

Вторая главная причина происшествий — опасная езда на мопедах при полном пренебрежении элементарными средствами защиты. Итогом такого поведения становятся дорожные аварии и полученные в них переломы и черепно-мозговые травмы Посол России в Таиланде Евгений Томихин ранее приводил и статистику летальных случаев с нашими согражданами — в 2023 году таких было свыше 120, что оказалось больше показателя доковидного 2019-го. Главным образом смерть наступала в результате ДТП, несчастного случая на воде или той или иной бытовой ситуации. Также дипломат указал на беспечность соотечественников во время вождения. В 2024 году в Таиланде, по его данным, из-за дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на воде и других инцидентов погибли не менее 100 российских туристов.

Фото: Nathalie Jamois / www.globallookpress.com

«За весь прошлый год, в течение которого здесь побывали 1,745 миллиона россиян, печальных финалов насчитывается в общей сложности не менее 100. Каждая такая история является трагедией для родных и близких», — сказал посол в интервью ТАСС.

Интересно По итогам 2025 года Таиланд рассчитывает принять порядка 1,9 миллиона российских туристов. По данным Минтуризма страны, турпоток из нашей страны в королевство по итогам января этого года подскочил на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. По итогам 2025 года Таиланд рассчитывает принять порядка 1,9 миллиона российских туристов. По данным Минтуризма страны, турпоток из нашей страны в королевство по итогам января этого года подскочил на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Главные риски для туристов в Таиланде Томихин убежден, что в первую очередь путешественникам нужно соблюдать правила дорожного движения и поведения на воде во время отдыха в Таиланде. «Необходимо соблюдать ПДД с учетом той дорожной обстановки, которая наблюдается в Таиланде, особенно в небольших городах и на курортах. Нужно беречь [транспортные средства], если вы арендуете автомобиль или мотоцикл», — призвал глава дипмиссии. Отдельно он обратил внимание, что на мопеде нельзя ездить без шлема. Казалось бы, все об этом знают, но только правило все равно нарушают. И причем грешит этим большинство иностранных туристов, включая российских.

Нужно соблюдать меры предосторожности на море. Морская линия — она везде разная. Если, на мой взгляд, на острове Самуи относительно безопасное море, то на Пхукете есть целый ряд пляжей довольно коварных, где сильное обратное течение утягивает человека от берега. Евгений Томихин чрезвычайный и полномочный посол России в Королевстве Таиланд

Страховка в Таиланд: что надо знать Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян, комментируя данные о ЧП с российскими туристами в Таиланде, также выделил в качестве основных причин несчастные случаи и дорожные аварии.

Помимо этого, имеет место и несоблюдение рекомендаций, связанных с безопасностью поведения в местах, где это требуется.

Фото: Soeren Stache / www.globallookpress.com

«И моя рекомендация — всегда расширять страховой полис на максимальную сумму, потому что расходы на расширение полиса зачастую не столь велики, а вот покрытие зато увеличивается вдвое-втрое», — посоветовал он в беседе с 360.ru.

Такое расширенное покрытие страховки при необходимости сможет обеспечить туриста качественной и квалифицированной медицинской помощью на протяжении всего лечения, а не только при экстренной госпитализации.

Фото: Nathalie Jamois / www.globallookpress.com

При покупке полиса, продолжил Мурадян, обязательно нужно проверить покрытие по экстремальным и иным видам деятельности.

«Также важно помнить, что иногда достаточно грамма капли алкоголя в крови, чтобы страховая могла не признать случай страховым. И если вы собираетесь дайвить, прыгать, кататься, ездить на мотоциклах, включите это все в страховое покрытие», — добавил специалист.

Интересно Расширенная страховка может дополнительно включать риски получить травму во время занятий спортом, экстремальных развлечений, в несчастных случаях, компенсацию при утере багажа или невыезде. Также в такой полис может входить страхование гражданской ответственности, например, если человек случайно что-то повредил в магазине. Условно — разбил полку. Или испортил взятый в прокат велосипед. Расширенная страховка может дополнительно включать риски получить травму во время занятий спортом, экстремальных развлечений, в несчастных случаях, компенсацию при утере багажа или невыезде. Также в такой полис может входить страхование гражданской ответственности, например, если человек случайно что-то повредил в магазине. Условно — разбил полку. Или испортил взятый в прокат велосипед.

Еще один совет — по возможности заранее сохранить себе на телефон номер ассистанса — компании от страховой, которая должна будет помочь организовать лечение туриста за границей. Контакты для связи с ней указываются в полисе, поэтому нелишним будет его сохранить на телефон или иметь в распечатанном виде. Также нужно помнить, что страховая покрывает траты на ту сумму, которая есть в полисе. Если счет будет выше, путешественник должен будет раскошелиться дополнительно.

Фото: Peerapon Boonyakiat / www.globallookpress.com

Осторожно, местная кухня! Кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в комментарии 360.ru напомнил об ответственном подходе не только к передвижению на байках или во время других активностей, но и при выборе воды, чтобы не подхватить никаких инфекций. «Воду желательно пить газированную, потому что такая вода — исключительно фабричная, а не из ближайшего колодца. Перекусывать желательно теми продуктами, которые мы знаем. Не в маленьких ресторанах, у которых, возможно, даже нет нужной лицензии», — рекомендовал он.

Нелишним будет помочь своему желудку препаратами для улучшения пищеварения, если есть желание пробовать экзотическую пищу. Но с ней все-таки стоит быть очень аккуратным, добавил Кондрахин.

Едим в местах, где блюда готовят желательно при вас, а не так что их вытащили откуда-то, а потом разогрели в микроволновке. Желательно, конечно, почитать рекомендации о точках, где можно поесть, изучить отзывы тех, кто уже там отдыхал. Андрей Кондрахин кардиолог и врач функциональной диагностики

Особое внимание эксперт также уделил вопросу спиртного. С ним нужно быть осторожным. Ни в коем случае не надо перебарщивать, особенно с учетом жаркого климата. Ведь нагрузка на организм и без того возрастает.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

«Или другой классический пример: люди любят прожарится хорошенечко на солнце, а потом с разбега плюхнуться в воду. А так нельзя: происходит резкая смена температур, идет большой выброс адреналина, отсюда спазм сосудов и увеличение нагрузки на сердце. Последствия этого тоже могут быть самые разные», — предупредил врач. Поэтому, по словам специалиста, как только вы понимаете, что уже достаточно позагорали и хотите окунуться в воду, сначала стоит уйти в тень на полчаса — немного остыть и потом постепенно заходить в воду. Главное, чтобы это был не резкий контраст из горячего в холодное.

Интересно По данным страховой компании «Согласие», в Таиланде большинство случаев недомоганий туристов в 2024 году были связаны с простудными заболеваниями, что объясняется влиянием систем кондиционирования в аэропорту, такси и отелях. Распространены и различного рода желудочно-кишечные расстройства, в том числе из-за особенностей местной кухни. Также встречаются случаи инфекционных заболеваний (лихорадка денге, ротавирусная инфекция и другие). По данным страховой компании «Согласие», в Таиланде большинство случаев недомоганий туристов в 2024 году были связаны с простудными заболеваниями, что объясняется влиянием систем кондиционирования в аэропорту, такси и отелях. Распространены и различного рода желудочно-кишечные расстройства, в том числе из-за особенностей местной кухни. Также встречаются случаи инфекционных заболеваний (лихорадка денге, ротавирусная инфекция и другие).

Избегать перепадов температур также стоит и в помещении, добавил Кондрахин. Поэтому однозначно плохой идеей будет сон под включенным кондиционером. Схватить пневмонию таким образом можно на раз-два.

Фото: Hans Zaglitsch / www.globallookpress.com

Лучше, чтобы разница между уличной и внутренней температурой была пять-семь градусов. А вот эта игра в холодное-теплое приводит к тому, что мы болеем. В торговые центры, где сильно работают кондиционеры, надо смело надевать рубашку или кофту. Андрей Кондрахин

Таким образом, риски на отдыхе (и не только в Таиланде) могут быть разные, помнить о них, безусловно, стоит. И чтобы не испортить свой отдых, стоит проявлять личную ответственность.

«А то, к сожалению, когда уезжаем куда-то, почему-то срываются социальные барьеры. И отдыхаем вот так — на широкую ногу», — констатировал собеседник 360.ru.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Но даже если вы очень аккуратны и не собираетесь гонять на байке, заниматься экстремальными видами спорта и суперактивным отдыхом, самым правильным шагом, по мнению Кондрахина, будет приобретение страховки. «Воспользуетесь вы ей или нет — не так важно. И в заключение: всякая экзотика хороша, когда вас могут проконсультировать, стоит ли это пробовать. Изучайте, куда вы собираетесь ехать», — посоветовал врач.