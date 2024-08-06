«Стоит такая вонь». Туристка назвала сказочными везунчиками тех, кто не заболел ротавирусом в Адлере

93.ru: туристка отметила везение тех, кто не заболел ротавирусом в Адлере

Россияне все чаще жалуются на курорты черноморского побережья. Очередную историю опубликовало издание 93.ru . Туристка рассказала, как с дочерью заболела ротавирусом в Адлере.

Отдыхающие в Краснодарском крае все лето жалуются, что в регионе многие из туристов заболевают кишечной инфекцией. Собеседница издания подтвердила слова недовольных туристов.

«Мы семьей собирались почти год в отпуск, наконец-то прилетели. В отель заселились вечером, искупались на море, пришли в бассейн и познакомились с людьми, они нам сразу сказали: „Будьте осторожны здесь везде ротавирус“», — рассказала она.

Женщина отметила, что она вместе с дочерью и новыми знакомыми заболели инфекцией через три дня после приезда. Только на восьмой день состояние начало улучшаться, однако через день надо было уже уезжать. По мнению туристки, людям, которые не заболели — «сказочно повезло».

«Стоит такая вонь, как будто сливают канализацию, когда идет волна, видно вода грязная», — призналась россиянка.

Ранее туристка из России раскритиковала отдых в Абхазии. Женщина и ее друзья отдали внушительную сумму за проживание в отеле, однако качество услуг не соответствовало цене.