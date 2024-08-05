Туристка из РФ жестко раскритиковала отдых в Абхазии

Туристка из РФ раскритиковала отдых в Абхазии за дороговизну и плохой сервис

Жительница Нижнего Новгорода Дарья Бурмистрова поделилась впечатлениями об отпуске в Абхазии, рассказав, с каким сервисом ей пришлось столкнуться и почему она больше никогда туда не вернется. Об этом она написала в своей колонке на портале NN.ru .

По словам журналистки, эта страна когда-то удивила ее своей «сумасшедшей природой», поэтому было решено провести отпуск именно там. В поездку она отправилась с друзьями.

Первый неприятный момент возник по прибытии в отель, где они заранее забронировали номера и даже внесли предоплату.

Сначала цена за проживание показалась высокой — на двоих четыре ночи и пять дней обошлись в 30 тысяч рублей, но позже выяснилось, что стоимость не соответствовала качеству. Возникли проблемы с водоснабжением, вентиляцией и прочие неудобства.

В море туристы не купались, заметив сброс жижы, пахнущей фекалиями, по шлангу из пляжных кафе. Поездка в горы тоже разочаровала, так как отсутствовали карты местности и указатели пути. Возникли проблемы с ЖКТ, причем неизвестно, из-за чего именно: из-за местной еды, воды или климата.

«Возникает ощущение, что сколько бы денег ты ни оставил в этой стране, комфортные условия получить здесь невозможно», — резюмировала она.

Ранее российский турист пожаловался на некачественный сервис в Абхазии, отметив, что там можно оставить не только деньги, но и здоровье.