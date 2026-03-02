Стоимость въездной визы в Египет для россиян выросла с 1 марта

Стоимость въездной визы в Египет с 1 марта выросла с 25 долларов до 30. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российских туристов, прибывших в страну.

«Да, сегодня я заплатила 30 долларов за визу», — рассказала россиянка, прилетевшая в Хургаду.

Другой турист отметил, что после оплаты визы в загранпаспорт теперь вклеивают две марки — на 25 долларов и дополнительную на пять.

При этом нововведение не затронуло тех, кто прилетел в Шарм-эш-Шейх на срок до 15 дней и не планирует покидать прибрежную зону Синайского полуострова. С них не берут плату за так называемый «синайский штамп».

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказывал, что стоимость недельного отдыха в Египте начинается от 110 тысяч рублей на двух человек. Он добавил, что качество египетских отелей значительно улучшилось, а некоторые гостиницы даже стали соответствовать премиум-классу.