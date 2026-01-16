Стоимость летнего отдыха в Сочи и Крыму выросла на 10-15%

Продажи курортных объектов в России летом по акциям раннего бронирования остаются на уровне прошлого года. Особенно выделяется Крым, где наблюдается рост спроса, сообщили в пресс-службе РСТ. Чуть лучше, чем годом ранее, ситуация с Анапой.

Цены в Сочи и Крыму выросли на 10 и 15% соответственно из-за удачного туристического сезона 2025 года. Однако, по мнению экспертов Российского союза туриндустрии, летом спрос может снизить эти показатели.

«Сейчас в целом по России наблюдается прошлогодний темп бронирований на будущее лето. Подросли продажи Крыма — они сейчас процентов на пять-шесть выше, чем год назад. Рост продаж в Краснодарском крае составляет 4-5%. Пока продано меньше 10% от всей летней загрузки», — объяснил член правления РСТ, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В начале прошлого года цены на проживание в отелях черноморских курортов поднялись. Однако уже в мае они начали снижаться и к августу вернулись к уровню 2023 года.

«Думаю, то же повторится и в этом году», − подчеркнул он.

В Краснодарском крае цены остаются стабильными. Возможно, в Крыму после удачного прошлого лета будет небольшой рост. Однако даже в Крыму и на курортах Краснодарского края загрузка отелей не полная. Туристы это понимают и не торопятся бронировать, ожидая снижения цен.

Исключение составляют Кавминводы, где дефицит санаториев и рост продаж по раннему бронированию уже достиг 6%.

В этом сезоне россияне в два раза чаще выбирали зарубежные поездки на Новый год. Туристы чаще всего отправлялись в страны СНГ, Азии и Ближнего Востока. Наибольший интерес вызывали Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Казахстан, Армения, Абхазия и Китай. Специалисты объяснили, что скачок спроса возник из-за более продолжительных праздников в этом году, а также из-за укрепления рубля.