Стало известно, какой курорт Краснодарского края стал самым популярным у туристов
Глава ОСИГ Волков: Анапа стала самым популярным курортом Краснодарского края
Анапа стала самым востребованным курортным направлением Краснодарского края в текущем летнем сезоне. Об этом заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в беседе с РИА «Новости».
«В этом году лидером по туристическому спросу и даже по инвестиционной привлекательности становится Анапа. Интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом», — сказал он.
По словам Волкова, привлекательность Анапы обусловлена строительством новых отелей, развитием инфраструктуры и организацией системы детских развлечений.
Помимо Анапы, в число лидеров по спросу вошли Геленджик, Кабардинка и Джанхот. Интерес туристов к ним вырос на 15% по сравнению с прошлым летом. Кроме того, новым направлением для туристов стало побережье Азовского моря.
Ранее Краснодарский край назвали лидером по количеству туристических бронирований среди российских регионов.