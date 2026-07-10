Стало известно, какой курорт Краснодарского края стал самым популярным у туристов

Анапа стала самым востребованным курортным направлением Краснодарского края в текущем летнем сезоне. Об этом заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в беседе с РИА «Новости» .

«В этом году лидером по туристическому спросу и даже по инвестиционной привлекательности становится Анапа. Интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом», — сказал он.

По словам Волкова, привлекательность Анапы обусловлена строительством новых отелей, развитием инфраструктуры и организацией системы детских развлечений.

Помимо Анапы, в число лидеров по спросу вошли Геленджик, Кабардинка и Джанхот. Интерес туристов к ним вырос на 15% по сравнению с прошлым летом. Кроме того, новым направлением для туристов стало побережье Азовского моря.

Ранее Краснодарский край назвали лидером по количеству туристических бронирований среди российских регионов.