Россияне выбрали места для летнего отдыха

Туристов на летних каникулах в России примут порядка миллиона номеров. Больше всего бронирований оказалось в Бурятии, Крыму и Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Тему обсудили на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм».

«С мая по сентябрь прогнозируем порядка 48 миллионов турпоездок, рост порядка 8%», — отметил директор департамента реализации проектов в сфере турдеятельности ведомства Георгий Груша.

По его словам, приток отдыхающих в Бурятию вырастет на 70%, в Крым и Дагестан — на 40%. Кроме того, количество броней также увеличивается на Алтае, в Нижегородской области и Башкирии.

«Для того чтобы обеспечить эти туристические потоки провозной емкостью, мы направили наши прогнозы в Минтранс, чтобы коллеги, опираясь на них, корректировали летнее расписание», — добавил он.

За ситуацией в Анапе внимательно следят. Груша подчеркнул, что там есть множество возможностей для отдыха, например, экскурсии и отели с «все включено».

Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий призвал не проводить параллелей между притоком туристов на полуостров и ЧП с разливом мазута в Анапе.