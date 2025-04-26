Министр Ганзий: турпоток в Крым начал расти в 2024 году

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отметил восстановление положительного туристического потока в регион в 2024 году. Об этом сообщил « Крым 24 ».

Глава ведомства призвал не делать поспешных выводов о том, что стремительный рост бронирования отелей на полуострове связан исключительно с ситуацией в Краснодарском крае после ЧП с разливом мазута.

«На самом деле, если проследить динамику туристского потока вообще в Республику Крым, то она начала расти, восстанавливаться с 2024 года», — заявил министр.

Положительная динамика сохранялась и в начале 2025 года, задолго до официальных сообщений о закрытии пляжей в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края.