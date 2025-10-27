Стала известна причина отказа россиян от туров в Белоруссию

Путешественники из России все реже выбирают Белоруссию в качестве места для отдыха. Причину такой тенденции назвала турэксперт Лара Ковалькова в беседе с АБН24 .

По ее словам, плюсом прошлых лет была низкая стоимость туров — теперь это осталось в прошлом. Около 10-15 лет назад Белоруссия считалась бюджетной заменой европейским направлениям. Сейчас авиаперелеты подорожали, ночи в отелях Минска стоят как номера в Варшаве или Праге.

«Для пляжного отдыха россияне массово едут в Крым и Сочи. Инфраструктура там активно развивается, море свое, родное, логистика проще. Тут Беларусь тоже в пролете», — добавила Ковалькова.

Еще одной проблемой она назвала однократность посещения. Стандартная программа обычно заканчивается на прогулках по Минску и посещением Мирского и Несвижского замков.

Ранее в Белоруссии ограничили доступ к российской социальной сети «ВКонтакте». Причиной стало представление Комитета государственной безопасности.