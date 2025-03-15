США ужесточат правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию

США ввели новую классификацию стран, в соответствии с которой будут выдавать визы. Об этом сообщило The New York Times .

Страны поделили на три категории: «красную», «оранжевую» и «желтую». По первой въезд в США полностью запрещен. Это касается граждан Афганистана, Бутана, Кубы, Ирана, Ливии, КНДР, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Граждане стран «оранжевой» категории будут строго ограничены в визах. Выдавать их будут в первую очередь состоятельным деловым путешественникам, а вот въезд с туристическими или миграционными целями, вероятно, не разрешат. Сюда попали Россия, Белоруссия, Туркменистан, а также Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне и Южный Судан.

Наконец, странам из «желтой» категории дают 60 дней, чтобы устранить замечания от США, в противном случае их переведут в одну из двух категорий выше. В этом списке 22 государства, в основном Африки.

В январе опубликовали очередной релиз мирового рейтинга паспортов, которые располагают в соответствии с тем, во сколько стран их обладатели могут въезжать без виз. Сирия и Афганистан заняли два последних места с результатами 27 и 26 стран соответственно. Для сравнения, граждане России могут въезжать без виз в 116 государств.