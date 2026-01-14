США приостановят выдачу виз россиянам с 21 января

Госдепартамент Соединенных Штатов принял решение приостановить оформление виз гражданам России и еще 74 стран мира. Об этом сообщил телеканал Fox News , в распоряжении которого оказались документы ведомства.

Меру планируют ввести на время пересмотра процедур проверки. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный период.

Помимо России, американские визы перестанут выдавать гражданам Ирана, Ирака, Египта, Таиланда, Сомали, Бразилии, Нигерии и других государств.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что в последнее время спрос на получение виз США со стороны россиян демонстрировал рост. За девять месяцев 2025-го Америку посетили порядка 162 тысяч российских граждан, что на 10% выше показателей 2024 года.

«В условиях приостановки визовой выдачи поездки из России в США фактически прекращается на неопределенный срок», — заключили в РСТ.

