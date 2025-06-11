Спрос на отдых в Подмосковье за год вырос почти в полтора раза

Спрос на отдых в Подмосковье на июньские праздники вырос почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли в МТС, изучив данные платформы бронирования жилья Bronevik.com.

Активнее всего туристы интересуются Коломной — ее доля от всех бронирований в Московской области достигла 18%. Лидирует она и по спросу на летний период в целом. На втором месте в обоих случаях Сергиев Посад.

Средняя стоимость бронирований за ночь в праздничные дни составляет 7100 рублей. Бронируют в среднем на два дня и почти за месяц до поездки.

А вот самый большой прирост посетителей зафиксировали в Яхроме — по сравнению с прошлым годом в ней почти втрое больше бронирований. Зимой туда приезжают кататься на горных лыжах, а летом — рыбачить и купаться в Яхромском водохранилище.

Среди типов размещения абсолютный лидер — отели и мини-отели, их выбирают до 71% туристов. На втором месте — апартаменты и гостевые дома (10%). С каждым годом растет популярность глэмпингов, однако пока их доля остается небольшой.