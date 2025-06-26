Спрос на отдых в Краснодарском крае упал

По состоянию на 24 июня доля Краснодарского края в бронированиях отелей на июль–август составила 17,7%. Это на 6,4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году, или 26,7%. Такие данные предоставила система управления бронированиями Travelline, сообщил «Коммерсант» .

Представители сервиса «Островок» отметили, что Краснодарский край занимает 13% рынка продаж по России, но доля снизилась на 6,4 процентных пункта. OneTwoTrip при этом фиксирует уменьшение показателя на пять процентных пунктов до 12,7%. «Интурист» также сообщает о снижении доли региона в летних продажах, хотя и называет его незначительным.

В «Островке» объяснили, что снижение интереса к пляжному отдыху связано с экологической ситуацией и ограничениями на пляжах. После разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года некоторые пляжи Анапы, Темрюка и окрестностей стали непригодными для купания. По данным Travelline, доля Анапы в бронированиях гостиниц края на июль–август 2025 года упала более чем в два раза — с 15,3% до 7,2%.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что туристов в Анапе обязывают подписывать документ с информацией о запрете купания в зонах, пострадавших от разлива нефти в результате ЧП с танкерами. Это дополнительная мера, направленная на информирование о рисках для здоровья.