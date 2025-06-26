В Анапе с туристов будут брать расписки о запрете купания

Туристов в Анапе обязывают подписывать документ с информацией о запрете купания в зонах, пострадавших от ЧП с танкерами. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Это дополнительная мера, направленная на информирование туристов о рисках для здоровья», — говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили о рисках кожных заболеваний, аллергии и отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС.

Ранее на побережье были введены ограничения к посещению пляжей Анапы и установлены предупредительные баннеры из-за последствий ЧС.

До этого оперативный штаба Краснодарского края подтвердил, что в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута. Нефтепродукты нашли и убрали.