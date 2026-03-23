Спрос на отдых в Азии среди россиян вырос на 46% по сравнению с прошлым годом

Российские туристы стали активнее выбирать азиатские направления для отдыха — количество бронирований на весну и лето 2026 года увеличилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщил сервис онлайн-бронирований «Островок» в беседе с РИА «Новости» .

Там отметили, что на на азиатские страны приходится каждый пятый зарубежный тур россиян в период с марта по август (21%). Наибольший рост бронирований зафиксировали в Китае (+89%), Индии (+82%) и Таиланде (+43%).

Управляющий директор «Островка» Ирина Козлова заявила, что на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке путешественники все чаще выбирают азиатские страны как альтернативу ближневосточным направлениям.

По ее словам, увеличение числа прямых рейсов и облегчение визовых формальностей тоже способствуют росту турпотока. Данные сервиса показали, что средняя цена бронирования ночи в азиатских отелях сейчас составляет девять тысяч рублей, это на 6% ниже, чем в 2025-м.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что некоторые турецкие отели предложили россиянам скидки до 50%. Так они пытаются привлечь больше клиентов.