Отели Турции начали давать россиянам скидки до 50%

Ряд турецких отелей предлагает россиянам скидки до 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Глава туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов подчеркнул, что в феврале, как обычно, закончились высокие скидки по акции раннего бронирования. В марте они тоже были, но уже не такие значительные.

Некоторые отели в Турции все еще предлагают значительные скидки, однако пока это единичные случаи.

«С конца прошлой недели — с четверга-пятницы и на выходных туристы стали более активны, мы видим рост продаж. А за последние два дня прирост продаж неделя к неделе составил 30-40%», — рассказал Рубцов.

Из-за сокращения потока туристов из Европы свободные места в турецких отелях начнут предлагать российским путешественникам. Это даст местным отельерам шанс привлечь больше россиян по привлекательным ценам.

Гостиницы Египта готовы принять больше туристов из России в связи с обострением ситуации в Персидском заливе. При этом сильного роста цен не предвидится, отмечал глава Федерации туристических палат Египта Хусам Шаир.