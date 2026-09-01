Губернатор Носов рассказал, что турпоток в Магаданскую область вырос на 70%

Туризм в Магаданской области увеличился на 50–70%. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов во время разговора со Zvezdanews на полях ВЭФ-2026.

По его словам, в регион выстраивается очередь из желающих, поэтому власти делают ставку на строительство новой инфраструктуры. В области уже возведен современный терминал аэропорта.

В планах — запуск гостиницы к 2028 году и открытие морского туристического центра с мариной для маломерных и круизных судов в 2027-м. Бизнес активно инвестирует в развитие прибрежной зоны Охотского моря и островов.

Губернатор отметил привлекательность региона для ценителей рыбной ловли и морских деликатесов, включая знаменитую магаданскую креветку.

Носов подчеркнул, что после долгого застоя региону удается развиваться благодаря личному поручению президента России Владимира Путина и поддержке правительства страны.