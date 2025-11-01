Изменят турбизнес? В РСТ оценили новые правила заселения в отели

В России упростили правила заселения в гостиницы и оформления временной регистрации. Это нововведение облегчит жизнь бизнесу и сделает поездки более комфортными для путешественников, рассказала 360.ru соруководитель комитета по гостиничной деятельности РСТ и инвестор отеля «Индиго» в Санкт-Петербурге Виктория Шамликашвили.

Теперь турист сможет регистрироваться в отеле с помощью загранпаспорта или водительских прав. Для гостиниц разработали четкий регламент действий в случае технических сбоев, а техническую основу для регистрации водительских удостоверений в отелях обеспечит МВД.

«Данное изменение значительно облегчит процедуру регистрации для граждан, особенно тех, кто путешествует внутри страны с использованием зарубежного документа или водит автомобиль», — отметила эксперт.

По ее мнению, благодаря новым правилам заселение в отели станет проще и быстрее.

«Повышение удобства и снижение бюрократии привлекут большее число россиян к внутренним путешествиям, стимулируя развитие внутреннего туризма и позитивно влияя на экономику регионов», — добавила Шамликашвили.

Решение об упрощении процедуры заселения в гостиницу правительство приняло 1 ноября. Использовать водительское удостоверение для этой цели можно будет с 1 января 2026 года, а загранник — уже сейчас.