Россияне смогут заселяться в гостиницы по загранпаспорту и правам

Кабмин упросит процедуру заселения в гостиницы для россиян

Правительство утвердило постановление, согласно которому россияне смогут заселяться в гостиницы по загранпаспорту и водительскому удостоверению. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

«При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение», — подчеркнули в правительстве.

Решение упростит процедуру заселения в отели. Для гостиниц разработали четкий регламент действий в случае технических сбоев, чтобы исключить правовые риски для бизнеса. Техоснову для приема водительских удостоверений обеспечит МВД.

Ранее юрист Наталья Пшеничникова напомнила россиянам, что настоящая гостиница всегда оформлена на юридическое лицо.

