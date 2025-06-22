В Абхазии объяснили слова о нищих туристах из России

Минтуризма Абхазии: слова о нищих туристах из России вырвали из контекста

Слова сотрудницы минтуризма Абхазии о том, что стране не нужны бедные туристы из России вырвали из контекста. Об этом заявил министр туризма республики Астамур Логуа в беседе с изданием «Апсныпресс».

По словам главы Минтуризма, заявление не отражает политику всего ведомства. Он признал, что в туротрасли Абхазии есть проблемы, но это не значит, что страна выбирает только состоятельных туристов.

«Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — сказал он.

Логуа отметил, что в Абхазии всегда ждут гостей со всего мира и выразил надежду, что в 2026 году количество отдыхающих будет постоянно расти.

Сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая ранее заявила, что республике не нужны «бедные» туристы из России. Депутат Алексей Волоцков раскритиковал слова чиновницы, отметив, что ее нужно уволить.