Сотни россиян застряли в Турции

Российские туристы застряли на отдыхе в Турции. Они не могут вылететь из Антальи уже несколько часов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

В аэропорту столпились сотни людей. Они ждут посадку в самолеты авиакомпании Turkish Airlines, которые должны доставить их в Москву и Петербург. Отдыхающих, обратившихся к работникам аэропорта, отправляют к представителям перевозчика, но те не предоставляют никаких данных о задержке вылетов. Как заявил журналист, туристам не предоставляют питание, а детям не дают воду.

Ранее в СМИ появились сообщения о заражении россиян вирусом Коксаки в одном из отелей в Сиде. Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию об этом.