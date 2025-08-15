«Синий дракон» появился на пляжах Пхукета. Он ядовит и опасен

Ядовитого моллюска «синий дракон» обнаружили на пляже острова Пхукет в Таиланде. Об этом местному изданию News1 сообщили в Министерстве здравоохранения королевства.

Отдыхающим рекомендовали быть более осторожными при посещении пляжей и купании в море. «Синего дракона» могло принесли морское течение. Эти существа обычно обитают вдали от побережья и не обладают способностью передвигаться самостоятельно.

В случае укуса нельзя растирать руками пораженный участок кожи, чтобы не усилить воздействие яда. Кроме того, нужно сохранять полный покой.

«Синий дракон» может нанести человеку серьезные повреждения, вплоть до летального исхода. Среди последствий могут быть сильное раздражение кожи и тошнота.

Ранее сообщалось, что на западном побережье Таиланда нашли следы мазута, что может стать поводом для закрытия популярных у россиян пляжей.