Россиян шокировали пятна мазута на популярных пляжах Таиланда

На западном побережье Таиланда обнаружены следы мазута. Экологическая катастрофа может привести к закрытию популярных у туристов из России пляжей, сообщил Telegram-канал Mash.

Мазут нашли на пляжах Май Као, Най Янг и Банг Тхао. По одной из версий, он появился после протечки нефтеналивных установок при заполнении танкера в Андаманском море.

Российские туристы впервые заметили следы мазута на пляжах две недели назад. Они отметили, что после возвращения с пляжа на ногах стали оставаться черные масляные следы, которые очень сложно смываются.

Морской департамент Таиланда занялся ликвидацией последствий загрязнения. Подобная ситуация произошла в августе 2023 года — скопление мазута затронуло более 100 километров побережья Андаманского моря.

Ранее тайские власти навели порядок на пляже, который туристы в шутку называли самым уродливым во всем мире. С Ката Ной убрали торговые палатки и шезлонги.