Шторм в Таиланде. Туристы из России остались без света и пляжей

Тропический шторм накрыл Таиланд. Из-за последствий непогоды российские туристы остались без электричества и доступа к пляжам, сообщил Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты на Пхукете. Также разрушились кровли на остановках общественного транспорта и во многих частных домах, арендуемых отдыхающими.
В связи с этим все рестораны и пляжи в городе закрыты. Местное население и туристов предупредили о риске наводнений и схода оползней.
Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Пхумтам Вечаячая предупредил о возможном превышении уровня воды в реке Меконг. Властям регионов поручили уделить особое внимание зонам с высоким риском наводнений.
В 2024 году россиянка утонула на юге Таиланда. Не смотря на предупреждения о шторме девушка вышла на камни и ее волной унесло в море.
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