Шторм в Таиланде. Туристы из России остались без света и пляжей

Тропический шторм накрыл Таиланд. Из-за последствий непогоды российские туристы остались без электричества и доступа к пляжам, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты на Пхукете. Также разрушились кровли на остановках общественного транспорта и во многих частных домах, арендуемых отдыхающими.

В связи с этим все рестораны и пляжи в городе закрыты. Местное население и туристов предупредили о риске наводнений и схода оползней.

Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Пхумтам Вечаячая предупредил о возможном превышении уровня воды в реке Меконг. Властям регионов поручили уделить особое внимание зонам с высоким риском наводнений.

В 2024 году россиянка утонула на юге Таиланда. Не смотря на предупреждения о шторме девушка вышла на камни и ее волной унесло в море.