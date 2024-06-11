Шенген для россиян подорожал на 10 евро

Еврокомиссия: стоимость шенгенской визы для россиян возросла до 90 евро

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

С 11 июня визовый сбор при получении шенгенской визы повысили до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей. Об этом сообщил РБК.

Вступило в силу решение Еврокомиссии об индексации взносов с учетом инфляции. Шенген для взрослых подорожал на 10 евро, до 90 евро, для детей — на пять, до 45 евро.

В шенгенскую зону вошли Норвегия, Исландия, Швейцария и большинство стран Евросоюза. В 2024 году к ним присоединились Болгария и Румыния. Эти страны начали принимать документы россиян на оформление туристических виз сроком три месяца.

В 2023 году каждому десятому россиянину отказали в шенгене, чаще всего в Мальте, Эстонии и Швеции. Граждане России подали 520 тысяч заявлений и в 10,6% случаев не получили документы. За четыре года доля отказов увеличилась в 13 раз.

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