Отказ в шенгенской визе получил каждый десятый обратившийся россиянин

Россия в 2023 году вошла в топ-5 стран по количеству заявок на шенгенскую визу. Доля отказов составила 10,6%, увеличившись в 13 раз с 2019 года. Статистические данные Еврокомиссии опубликовал РБК .

В пятерку стран, чьи граждане подали больше всего заявлений на получение шенгенской визы, включили Китай, Индию, Турцию, Марокко и Россию. Россияне обратились за этим документом 520 тысяч раз против более 687 тысячи в 2022 году. Доля отказов увеличилась с 10,2% до 10,6% и более чем в 13 раз с 2019 года.

Чаще всего в шенгенской визе россиянам отказывала Мальта, 34,8%. На втором месте Эстония, на третьем — Швеция. Они отклонили 31,7% и 29,6% заявок соответственно. Австрия и Германия отказались выдавать документы в 26,4% и 20,5% случаев.

Несмотря на приостановку упрощенного визового режима, россияне по-прежнему могут получать шенгенскую визу. Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь заявила, что ее можно оформить в Венгрии, Исландии, Словении, Португалии и других странах.