Съемки «Белого лотоса» в четыре раза увеличили спрос на отдых в Таиланде

Третий сезон американского сериала «Белый лотос» резко повысил спрос на поездки в Таиланд. Об этом журналу Variety рассказала гендиректор Департамента содействия международной торговле (DITP) при Министерстве Коммерции королевства Сунанта Кангвалкулкидж.

«После выхода сериала на экраны количество бронирований туров в Таиланд выросло примерно на 300%, а количество поисковых запросов о стране — примерно на 88%», — сказала она.

Гендиректор отметила, что за 129 дней съемок сериал HBO принес местным производителям около 36,5 миллиона долларов (около 2,6 триллиона рублей). Кроме того, американский сериал обеспечил работой около 1000 местных жителей.

По ее словам, правительство решило поддержать это направление. Таиланд предлагает международным продюсерам скидки, если они снимают проекты в королевстве. Помимо «Белого лотоса» в стране ранее сняли «Мир Юрского периода: Возрождение» и болливудский блокбастер «Дхурандхар».

В «Белом лотосе» засветились четыре тайских курорта. Большую часть сцен снимали на Пхукете и Самуи.

