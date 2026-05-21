Россиянам рассказали, как легально зимовать в Таиланде после сокращения безвиза

Российские зимовщики смогут легально остаться в Таиланде после введения королевством новых визовых правил дольше 30 дней в двух случаях – оформление долгосрочной визы или однократное продление действующей. Об этом РИА «Новости» рассказала глава российских волонтеров в королевстве Светлана Шерстобоева.

«Если вы планировали провести в Таиланде полгода, любуясь закатами и работая над стартапом, придется пересмотреть планы. Теперь есть иные пути: долгосрочная виза», — подчеркнула она.

Шерстобоева отметила, что оформление учебной, пенсионной или визы цифрового кочевника является вполне реальным вариантом. Пусть и очень дорогим. По ее словам, когда срок действия визы истекает, то его можно будет продлить где-то за пять тысяч рублей в иммиграционном офисе.

Еще как вариант — «бордерран». Например, самолетом до Филиппин или в минибасе до Лаоса, чтобы ненадолго выехать их страны и сразу вернуться, обнуляя срок пребывания в Таиланде. Только вот надежность этого способа низкая, так как на границе могут при повторе и развернуть.

Ранее Шерстобоева предупредила россиян, что за нарушение новых визовых правил теперь туристов могут оштрафовать, депортировать и запретить им въезд в страну.