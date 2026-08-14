Семья из Москвы по пути во Владивосток уже преодолела пешком более 5 тысяч км

Пара москвичей-путешественников, стартовавшая 19 января из столицы в направлении Владивостока, достигла Иркутской области. Павел и Тамара пешком преодолели 5218 километров, как следует из данных их телеграм-канала «Пешком через Россию | Москва — Владивосток» .

«Пройдено ­– 5 218,3 километра. До Владивостока примерно 4392 километров», — уточнила семья.

Днем ранее, 13 августа, пара отметила, что уже шел 207 день путешествия. Ребята рассказали, что прошли около 23 километров. При этом они не потратили на еду и жилье ни рубля. В дороге они иногда останавливались на ночевку у неравнодушных людей.

В июле Павел и Тамара рассказывали, как добрались до Красноярского края. По словам девушки, они даже мысли не допускали, чтобы сдаться. Наоборот, мотивация дойти до конечной цели увеличивается каждый день, появляются новые силы.