Мозоли, ливни и ИИ-прогноз: почему пара из Москвы бросила все и ушла во Владивосток

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Супруги Тома и Паша вышли из Москвы 19 января, чтобы пешком дойти до Владивостока. О своем путешествии пара рассказывает подписчикам в социальных сетях. В минувший понедельник, 13 июля, в ходе 173-го дня пути они дошли до Красноярского края. О том, как ребятам пришла идея пешего похода, с какими трудностями они столкнулись и какие неожиданности встретились на пути — в материале 360.ru.

ИИ сказал, что это невозможно

Фото: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток

Путешественники подчеркнули, что идея отправиться в поход пришла им еще в начале января. Паша пояснил, что наткнулся в интернете на ролик о человеке, который пешком преодолевал большие расстояния. «Сразу же возник вопрос, насколько возможно пройти всю Россию пешком неподготовленному человеку, который не занимался ни туризмом, ни спортом. Я обратился к искусственному интеллекту, на что он сказал, что это невозможно», — заявил Паша.

Он добавил, что вместе с женой три дня думали над идеей и решили все же попробовать пройти огромный путь.

Главные цели в пути

«Нашей первой целью стало проверить себя, насколько мы можем это сделать. Второй — посмотреть страну. Проезжая на машине, можно много увидеть, но пешком ты чувствуешь каждый сантиметр и видишь Россию своими глазами», — подчеркнула Тома. Супруги отметили, что частью их пути стали люди, которые часто приходили к ним на помощь и всегда поддерживали. Паша и Тома добавили, что речь идет даже не про их подписчиков, а про тех, кто никогда не видел их публикаций и ничего не знал об их путешествии. За походом пары следит огромное количество людей. Паша рассказал, что на встречу с подписчиками в Новосибирске приехала семейная пара — Ирина и Андрей, — с которыми они уже встречались в Тюменской области.

Фото: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток

«Когда мы увидели их в Новосибирске, то поняли, что они приехали на встречу, проехав 1300 километров, а еще столько же обратно — просто чтобы нас поддержать. Это моменты, которые запоминаются», — подчеркнул он.

Проблемы путешественников