Турэксперт Калягина сообщила, что Абхазия ждет увеличения турпотока из РФ до 20%

Летом 2025 года Абхазия рассчитывает на увеличение туристического потока из России на 20%, однако пока заполнено лишь 60% гостиничного фонда. Об этом рассказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина в беседе с ИА НСН .

По ее словам, такая ситуация стала следствием довольно прохладной погоды в июне. Пик загрузки традиционно приходится на июль и август, а порой — и на сентябрь, когда море прогревается и устанавливается стабильно жаркая погода, добавила эксперт.

«Ежегодно у нас средний прирост туристов составляет 6-7%. Емкость рынка увеличивается, номерной фонд растет, поэтому рассчитываем, что в этом году будет прирост в 15-20%», — заявила специалист.

При этом она отметила, что многие туристы предпочитают добираться прежними маршрутами, несмотря на открытие аэропорта в Сухуме.