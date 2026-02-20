Самыми популярными странами для поездок на 23 Февраля стали Турция, ОАЭ и КНР

Среди зарубежных направлений на 23 Февраля российские туристы чаще всего выбирают страны с теплым климатом. Об этом 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Из-за того, что День защитника Отечества выпал на понедельник, россияне будут отдыхать три дня подряд. Эксперты РСТ заметили, что ситуация с праздником стимулировала спрос на поездки.

Согласно статистике по билетам, подготовленной компанией «Мой Агент», в Турцию планируют отправиться 28% российских путешественников. В тройку лидеров также вошли ОАЭ (18%) и Китай (13%).

Другими актуальными направлениями стали Узбекистан, Армения, Таиланд, Таджикистан, Казахстан, Мальдивы и Вьетнам. В компании объяснили, что туристы выбирают страны с теплым климатом, чтобы провести несколько дней на солнце и у моря.

Рост интереса у путешествиям также зафиксировала ITM group. Руководитель PR-отдела компании Андрей Подколзин обратил внимание, что в рейтинге продаж длительных туров с захватом соседних дат лидируют Кения, Вьетнам, Таиланд, Япония, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, ЮАР, Камбоджа, Сейшелы и ОАЭ.

По данным компании «Мой Агент», внутри страны граждане чаще всего путешествуют в Москву (27%) и Петербург (16%). В этом году третьим лидером среди городов стал Мурманск (12%).

Также россияне на выходные отправляются в Сочи, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Калининград, Казань, Самару и Красноярск.

Ранее в РСТ рассказали, что российские путешественники все чаще летают вместо Кубы в Таиланд, Вьетнам и на Шри-Ланку. На фоне проблем с топливом в латиноамериканской стране некоторые туристы сделали свой выбор в пользу поездки в Египет и Турцию.