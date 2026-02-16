Россиянам вместо Кубы предложили лететь в Таиланд и Вьетнам
РСТ: туристы стали заменять Кубу поездками в Юго-Восточную Азию
После рекомендации Минэкономразвития российским туристам не ездить на Кубу из-за проблем с топливом, туроператоры начали работу по аннуляции туров или изменению направлений в зависимости от бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе РСТ.
В Space Travel отметили, что туры на Кубу стоят от 250 тысяч рублей. Поэтому самая очевидная альтернатива с учетом длительности перелета — страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд и Вьетнам. Последний ближе всего к кубинскому бюджету.
«Статистика переносов заявок у нас, да и у других туроператоров в целом, это подтверждает. Возможной альтернативой может стать Шри-Ланка, где ближайшие пару месяцев еще продлится высокий сезон», — рассказал генеральный директор туроператора Артур Мурадян.
Некоторые туристы переключатся на Египет и Турцию. Особенно те, кто планировал поездки, например, на апрель–май. Переток туристов с Кубы не перегрузит популярные направления, уверен Мурадян. В прошлом году остров посетили около 132 тысяч россиян, что несопоставимо с миллионами туристов на массовых курортах.
А вот ОАЭ и прочая экзотика не подойдут, поскольку по бюджету не проходят. Пляжный отель хорошего уровня в Эмиратах в это время стоит от 350 тысяч рублей.
Артур Мурадян
генеральный директор туроператора Space Travel
В компании ITM group туристам рекомендуют выбирать для отдыха другие страны Латинской Америки вместо Кубы, в том числе комбинированные туры по региону.
«На наш взгляд, кризис на Кубе не отразится на интересе к Латинской Америке в целом. После закрытия транзита через Кубу россияне продолжают туда летать со стыковкой в Дубае, Стамбуле», — отметил руководитель PR-отдела Андрей Подколзин.
Ранее российские туристы на Кубе столкнулись с хаотичными переносами вылетов и отсутствием информации от туроператора Pegas Touristik. Один из путешественников рассказал 360.ru, что компания в одностороннем порядке изменила дату обратного рейса, не предупредив и не дав никаких объяснений.