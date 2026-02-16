Россиянам вместо Кубы предложили лететь в Таиланд и Вьетнам

После рекомендации Минэкономразвития российским туристам не ездить на Кубу из-за проблем с топливом, туроператоры начали работу по аннуляции туров или изменению направлений в зависимости от бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе РСТ .

В Space Travel отметили, что туры на Кубу стоят от 250 тысяч рублей. Поэтому самая очевидная альтернатива с учетом длительности перелета — страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд и Вьетнам. Последний ближе всего к кубинскому бюджету.

«Статистика переносов заявок у нас, да и у других туроператоров в целом, это подтверждает. Возможной альтернативой может стать Шри-Ланка, где ближайшие пару месяцев еще продлится высокий сезон», — рассказал генеральный директор туроператора Артур Мурадян.

Некоторые туристы переключатся на Египет и Турцию. Особенно те, кто планировал поездки, например, на апрель–май. Переток туристов с Кубы не перегрузит популярные направления, уверен Мурадян. В прошлом году остров посетили около 132 тысяч россиян, что несопоставимо с миллионами туристов на массовых курортах.