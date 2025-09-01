В Москве и Подмосковье вырос спрос на бюджетное жилье для отдыха

Туристический поток в столичном регионе вырос на 6% год к году, при этом значительно увеличился спрос на хостелы в Москве и гостевые дома в области. К такому выводу пришли аналитики МТС на основе данных сервиса Bronevik.com.

При этом средняя продолжительность путешествий составила два дня, что говорит о популярности формата поездок на выходные. Большинство туристов — 64% в столице и 60% в Подмосковье — по-прежнему предпочитают отели, поэтому средний чек за ночь составляет 5,5 тысячи рублей в Москве и 5,3 тысячи — в области.

По сравнению с 2023 годом загрузка гостевых домов выросла на 24%, а хостелов — на 12%.

По месяцам нагрузка распределилась в целом равномерно, но более популярным стал июль — за счет нескольких аномально жарких дней. Наименее популярным для поездок месяцем оказался июнь.