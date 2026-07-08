Самая длинная барная стойка в Европе и любимое блюдо Лукашенко: Минск гастрономический



В Минск я приехала в командировку. Все инфоповоды сугубо официальные — встреча делегации с президентом, выставка, презентация инвестиционного потенциала российских регионов.



Но у меня и у операторов было целых три часа после поезда. И поэтому пошли снимать абсолютно неофициальный спецреп про гастрономический туризм. Вот тут-то съемочная группа встретилась с Ксюшей.



Мы учились, кажется уже, что в другой жизни это было, на одном потоке. Ксения — на семинаре поэзии, я — на семинаре очерка и публицистики. Но основные предметы все равно были общие. Я помню ее на экзаменах — она была уже замужем, глубоко беременная первенцем, со смешными дредами. Вся жизнь — впереди.



И вот теперь Ксюша — директор фермерского рынка, многодетная мама, она помогает людям выстроить здоровые отношения с едой. За Ксюшей надо записывать, это человек-генератор цитат:

«Нарожала белорусов, теперь сижу на одной картошке!», «Вот такой я директор рынка, в розовом пиджаке, пока не в малиновом».



Мы гуляли по Минску, были на Комаровском рынке, пили кофе, ели драники. И это было прекрасно — посреди всего, что происходит, посреди привычной этому миру нестабильности, люди путешествуют, придумывают новые рецепты.



Это был хороший летний день. Ксюша — невероятный проводник. Если будете в Беларуси — загляните на ее рынок. А пока просто делюсь с вами этой историей.