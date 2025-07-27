РЖД добавили места в «Сапсанах» из-за ограничений в Пулкове

В «Сапсанах» в направлении Санкт-Петербург — Москва и обратно удвоили количество мест. О принятых мерах из-за ограничений в Пулкове сообщили в пресс-службе РЖД.
Места появились в поездах № 783 с отправлением 27 июля в 20.50 из Санкт-Петербурга и № 756 с отправлением 28 июля в 06.50 из Москвы.
Билеты доступны в продаже.
Ранее стало известно, что «Победа» изменила расписание полетов из-за ограничений в Пулкове. Дело в том, что утром в воскресенье на Ленинградскую область произошел налет дронов. Не обошлось без последствий для граждан, пострадала женщина. Из-за работы систем ПВО жители региона столкнулись с перебоями с мобильным интернетом.
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