«Победа» изменила расписание полетов из-за ограничений в Пулкове

«Победа» изменила расписание рейсов из-за ограничений воздушного пространства в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В сообщении отмечается, что часть рейсов задержаны или вынужденно отменены.
В «Победе» призвали проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт.
Утром в Воскресенье Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. Сообщения о воздушной опасности в регионе появились в 6:35 утра. Ближе к 8:00 в петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты. Через три часа работа была частично возобновлена, в штатном режиме аэропорт заработал уже к 11:30.
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