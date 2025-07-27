«Победа» изменила расписание полетов из-за ограничений в Пулкове

«Победа» изменила расписание рейсов из-за ограничений воздушного пространства в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В сообщении отмечается, что часть рейсов задержаны или вынужденно отменены.

В «Победе» призвали проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт.

Утром в Воскресенье Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. Сообщения о воздушной опасности в регионе появились в 6:35 утра. Ближе к 8:00 в петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты. Через три часа работа была частично возобновлена, в штатном режиме аэропорт заработал уже к 11:30.