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    «Рыбки ее боятся». Российские туристы сняли акулу за охотой в Шарм-эш-Шейхе

    Акула заплыла за буйки отеля в Шарм-эш-Шейхе и попала на камеру россиян

    Norbert Probst/imageBROKER.com
    Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

    Отдыхающие на египетском курорте Шарм-эш-Шейх российские туристы во время морской прогулки сняли на видео акулу, которая охотилась на рыб. В комментарии телеграм-каналу Shot авторы кадров заявили, что морская хищница заплыла за буйки и попала в зону купания постояльцев пятизвездочного отеля The Grand Hotel Sharm El Sheikh.

    На опубликованных кадрах видно, что съемку вели с лодки. Увидев морскую хищницу, туристы сильно удивились.

    «Она гоняет всех. Рыбки ее боятся даже», — заявила одна из отдыхающих.

    В начале мая власти Египта потребовали от отелей усилить меры безопасности из-за резкого увеличения количества акул около побережья Красного моря на главных курортах страны.

    Владельцев гостиниц обязали организовать на пляжах постоянное присутствие профессиональных спасателей, а также патрулирование акватории моторными лодками.