«Рыбки ее боятся». Российские туристы сняли акулу за охотой в Шарм-эш-Шейхе

Акула заплыла за буйки отеля в Шарм-эш-Шейхе и попала на камеру россиян

Отдыхающие на египетском курорте Шарм-эш-Шейх российские туристы во время морской прогулки сняли на видео акулу, которая охотилась на рыб. В комментарии телеграм-каналу Shot авторы кадров заявили, что морская хищница заплыла за буйки и попала в зону купания постояльцев пятизвездочного отеля The Grand Hotel Sharm El Sheikh.

На опубликованных кадрах видно, что съемку вели с лодки. Увидев морскую хищницу, туристы сильно удивились.

«Она гоняет всех. Рыбки ее боятся даже», — заявила одна из отдыхающих.

В начале мая власти Египта потребовали от отелей усилить меры безопасности из-за резкого увеличения количества акул около побережья Красного моря на главных курортах страны.

Владельцев гостиниц обязали организовать на пляжах постоянное присутствие профессиональных спасателей, а также патрулирование акватории моторными лодками.