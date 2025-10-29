Руководитель проекта «Больше, чем путешествие» Тетерина рекомендовала тур по «Янтарному кольцу»

Перед ноябрьскими праздниками, совпадающими с школьными осенними каникулами, многие россияне составляют планы по организации путешествий внутри страны. Рекомендациями поделилась руководитель программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина в беседе с RT .

По ее словам, для любителей северных путешествий подойдет маршрут «Серебряное ожерелье», проходящий через регионы Северо-Западного федерального округа, включая Ленинградскую область, Архангельск, Калининград, Вологду, Мурманск, Псков, Новгород, Республику Карелию, Коми и Ненецкий округ.

Как пояснила эксперт, еще одно интересное направление — это поездка по маршруту «Янтарное кольцо», позволяющему познакомиться с уникальными местами и городами Калининградской области, знаменитыми историко-культурными объектами и потрясающими ландшафтами.

Отдельного внимания заслуживает культурно-тематический тур «Калининград театральный», позволяющий глубже проникнуть в культурные традиции региона и посмотреть спектакли местного театра кукол.