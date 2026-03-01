РСТ призвал туристов не спешить с отменой туров с перелетом через Ближний Восток

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может оказаться краткосрочным, поэтому российским туристам порекомендовали не торопиться с отменой туров с перелетом через Ближний Восток. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

По словам члена правления РСТ Артура Мурадян, аннулировать стоит туры с вылетом до 8 марта, в этом случае компании предлагают рассмотреть альтернативные направления.

«В то же время советую людям не торопиться аннулировать туры на даты вылета с 9 марта и далее, надо хотя бы три дня подождать, так как ситуация может измениться», — сказал он.

Схожее мнение выразил и генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. Он не исключил, что уже через неделю обстановка нормализуется.

«Я бы не советовал туристам переносить вылеты, которые запланированы на очень дальние даты, потому что, как мы видели по предыдущим конфликтам в регионе, все довольно быстро завершалось», — отметил он.

Ранее стало известно, что российских туристов в Дубае расселили в отелях. Расходы на время закрытия воздушного пространства взяли на себя власти ОАЭ.