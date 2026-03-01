АТОР: подавляющее большинство российских туристов в ОАЭ расселили в отелях

Подавляющее большинство российских туристов в Объединенных Арабских Эмиратах уже расселили по отелям. Об этом РИА «Новости» сообщила глава Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

«Подавляющее большинство из них расстелили, их отдых либо продлевается, либо перевозят в другой отель», — сказала она.

В пресс-службе АТОР добавили, что расходы на продление проживания туристов на время ограничения воздушного пространства в регионе власти ОАЭ взяли на себя.

«Департамент культуры и туризма Абу-Даби поручил отелям продлевать проживание гостей, которые не могут покинуть страну из-за ограничений», — отметили в ассоциации.

Также российские туроператоры также получили уведомление от туристических органов Рас-эль-Хаймы о покрытии трат на продление размещения туристов. Пока для гостей предусмотрели бесплатное продление проживания до трех ночей.

Ранее стало известно, что на отдыхе в странах Ближнего Востока находятся до восьми тысяч россиян.