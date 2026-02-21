РСТ опроверг сообщения о запрете Индии работать со страховщиками из России

Индийская сторона не меняла систему расчетов между клиниками и иностранными страховщиками, а также ассистанс-компаниями. Об этом 360.ru заявил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

Он прокомментировал данные, что Индия якобы запретила клиникам работать со страховщиками из России из-за санкций.

«Индийская сторона не подтверждает наличие формального запрета на работу с российскими компаниями», — подчеркнул представитель РСТ.

Он призвал учитывать текущую финансово-банковскую ситуацию и помнить, что многие частные клиники в стране рассчитываются в долларах.

Учреждение может отказаться принимать гарантию оплаты, если страховщик испытывает ограничения при проведении валютных платежей, а также если банк в Индии не принимает перевод в рамках комплаенс-процедур.

«Это, скорее, вопрос финансовой логистики и санкционных ограничений отдельных юридических лиц, а не системное решение индийского здравоохранения», — заключил Абдюханов.

Ранее российская пенсионерка застряла в Южной Корее из-за долга за лечение в пять миллионов рублей. У женщины произошел геморрагический инсульт, но медицинской страховки не оказалось. Ее прооперировали и потребовали погасить долг.