Россиянка застряла в Южной Корее после инсульта из-за долга за лечение в 5 млн

Российскую пенсионерку не могут вернуть домой после перенесенного в Южной Корее инсульта из-за долга за лечение в размере пяти миллионов рублей. Об этом 360.ru рассказала ее дочь Евгения Коновалова.

Женщина отправилась в туристическую поездку с семьей на остров Чеджу. Уже на обратном пути, на вокзале в Пусане, 77-летней Татьяне стало плохо.

У россиянки произошел геморрагический инсульт. Ее экстренно госпитализировали и провели операцию, однако медицинской страховки у пенсионерки не было. Сейчас она находится в искусственной коме.

«Корейские врачи спасли маму, и я невероятно благодарна им за это. Даже зная, что мы туристы и что необходимых денег для оплаты лечения у меня нет, они продолжали оказывать помощь», — рассказала Евгения.

Однако теперь больница требует погасить долг к 5 февраля. Только после этого за пациенткой смогут прилететь российские медики для транспортировки.

«Долг растет непомерными темпами, сбор за ним не поспевает. Он как снежный ком. Даже если чудом мы погасим долг, МЧС нужна будет неделя или больше, чтобы забрать маму. А это новый долг», — пояснила собеседница 360.ru.

Ранее стало известно, что россиянку взяли в заложники в клинике Египта из-за долга за лечение.