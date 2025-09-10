«Революция зумеров» в Непале не отпугнула российских путешественников

РСТ опроверг сообщения о массовом отказе россиян от поездок в Непал

Российские туристы не стали отказываться от путешествий в Непал, несмотря на беспорядки в Катманду. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба РСТ.

По ее данным, сентябрь — низкий сезон для направления, поэтому туристов там немного. Чаще всего в Непал едут альпинисты и самостоятельные путешественники, совершающие трекинги к базовым лагерям Эвереста, Лхоцзе и другим вершинам.

«Оживление спроса ожидается в конце октября — начале ноября, на этот период отказов от поездок нет», — добавили в Российском союзе туриндустрии.

В организации подчеркнули, что в пик сезона с ноября по май суммарное количество путешественников из России может достигать двух тысяч человек.

«Партнеры из Непала пишут, что наши туристы находятся в безопасности, позавчера завершили свой маршрут, остальным рекомендовано оставаться дома до получения новостей», — уточнил руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин.

Он выразил уверенность, что к началу туристического сезона в октябре ситуация в стране войдет в привычное русло.

Ранее в Сети появились сообщения, что россияне начали массово отменять путевки в Непал на фоне нестабильной обстановки в стране. По информации Telegram-канала Shot, от туров отказываются путешественники, планировавшие посетить индуистский фестивале «Дашайн».