РСТ не увидел угроз для туристов из-за извержения вулкана в Индонезии

Извержение вулкана Левотоби на индонезийском острове Флорес не несет угрозы туристам, так как основные маршруты находятся на значительном удалении от зоны сейсмической активности. Об этом в комментарии 360.ru заявил эксперт Российского союза туриндустрии и руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Полозин.

Он пояснил, что путешественники ездят на острова Бали, Ява, Калимантана и Комодо, которые находятся далеко от Флореса и извергающегося там вулкана.

«На данный момент мы не фиксируем массовых отказов от туров. Все текущие заезды проходят по плану, безопасность туристов обеспечена», — заявил Полозин.

Представитель РСТ подчеркнул, что операторы следят за развитием ситуации через индонезийских партнеров и официальные источники и сообщают клиентам о любых изменениях.

В частности, сейчас временно приостановили экскурсии в национальный парк Комодо, куда обычно отправляются с острова Флорес. Это связано с закрытием аэропорта из-за пепла.

Центр вулканологии Индонезии выпустил рекомендации не приближаться к кратеру вулкана в радиусе пяти километров. Это стандартная мера безопасности, которая не касается туристической инфраструктуры.

В конце мая сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в 130 километрах к северо-востоку от индонезийского города Тобело. Очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозу возникновения цунами власти не объявляли.