РСТ не увидел угроз для туристов из-за извержения вулкана в Индонезии
РСТ: индонезийский вулкан Левотоби находится далеко от туристических маршрутов
Извержение вулкана Левотоби на индонезийском острове Флорес не несет угрозы туристам, так как основные маршруты находятся на значительном удалении от зоны сейсмической активности. Об этом в комментарии 360.ru заявил эксперт Российского союза туриндустрии и руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Полозин.
Он пояснил, что путешественники ездят на острова Бали, Ява, Калимантана и Комодо, которые находятся далеко от Флореса и извергающегося там вулкана.
«На данный момент мы не фиксируем массовых отказов от туров. Все текущие заезды проходят по плану, безопасность туристов обеспечена», — заявил Полозин.
Представитель РСТ подчеркнул, что операторы следят за развитием ситуации через индонезийских партнеров и официальные источники и сообщают клиентам о любых изменениях.
В частности, сейчас временно приостановили экскурсии в национальный парк Комодо, куда обычно отправляются с острова Флорес. Это связано с закрытием аэропорта из-за пепла.
Центр вулканологии Индонезии выпустил рекомендации не приближаться к кратеру вулкана в радиусе пяти километров. Это стандартная мера безопасности, которая не касается туристической инфраструктуры.
В конце мая сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в 130 километрах к северо-востоку от индонезийского города Тобело. Очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозу возникновения цунами власти не объявляли.