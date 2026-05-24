Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Индонезии

Эпицентр землетрясения зафиксирован примерно в 130 километрах к северо-востоку от города Тобело в Индонезии. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров, передало РИА «Новости» .

По данным немецкого исследовательского центра геонаук GFZ, подземные толчки были зарегистрированы в 04:05 по московскому времени. На данный момент нет информации о разрушениях инфраструктуры или пострадавших. Местные власти не объявляли угрозу возникновения цунами, добавила газета «Взгляд».

Индонезия расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца, что обуславливает регулярную тектоническую активность и извержения вулканов в регионе.

В апреле текущего года на территории Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.