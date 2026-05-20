РСТ назвал самый популярный у россиян регион для отдыха в 2026 году

Крым опередил почти все регионы России по росту бронирований на лето

Крым по росту бронирований на лето обогнал почти все регионы России. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на данные платформы Travelline.

Средняя цена номера в отелях России выросла на 5% — до 11,7 тысячи рублей в сутки. При этом общий объем броней на период с 1 мая по 30 сентября сократился на 6,2% относительно прошлого года. Падение затронуло все категории размещения.

Черноморские направления держатся лучше остальных. Крым показал плюс 10,7%, хотя это скромнее его собственных прошлогодних результатов. Краснодарский край остается абсолютным лидером с долей 30,5% от общего числа бронирований. За ним следуют Санкт-Петербург — 11,7%, Москва — 10,4%, Крым — 8,7% и Ставропольский край — 4,8%.

Спад не обошел и лидеров. Северная столица и Москва потеряли по 5-6%. У Татарстана падение составило 11,8%, у Ставрополья — 18,3%, у Калининградской области — почти 17%.

Ранее в «Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя» поделились, что ожидают высокий поток туристов в 2026 году.