Российским туристам посоветовали пополнять счет телефона с запасом

Российские туристы, планирующие поездки в другие страны, должны заранее пополнить мобильный счет, чтобы избежать проблем с доступностью связи. Об этом сообщила в Telegram-канале Ассоциация туроператоров России.

В АТОР также рекомендовали предупредить родственников и друзей о возможных сложностях с мобильной связью из-за новых особенностей работы сервиса.

В ассоциации напомнили, что при проблемах с WhatsApp* или Telegram всегда можно воспользоваться альтернативными мессенджерами, например, VK-мессенджером или MAX.

Рекомендации для россиян прозвучали на фоне частичных ограничений голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Роскомнадзор объяснил такое решение многочисленными жалобами граждан на звонки мошенников.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.