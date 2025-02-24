Российский путешественник назвал Дагестан худшим местом для туризма

Горы мусора, забитые урны и пищевые отходы на улицах — так Дагестан описал российский путешественник Максим в беседе с АБН24 . Он назвал этот регион худшим для туризма.

Путешественник отметил, что на солнце отходы источают сильный неприятный запах. Гостеприимство также разочаровало Максима. По его словам, дагестанцы пытаются обсчитать приезжих: местным продают товары по низкой цене, с туристов берут в два-три раза больше.

Собеседник издания рассказал о неприятном инциденте с его супругой. Местным мужчинам не понравилось, что женщина была одета в шорты, а мужчина курил на улице. Драки удалось избежать, но впечатление негативное осталось.

Доллар продолжает падать, и в России на 20% вырос спрос на путевки в ОАЭ, Таиланд, Турцию и Египет. Туристы массово оплачивают туры, чтобы зафиксировать выгодный курс.